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СБУ обвинила двух сотрудников "Укрэнерго" в коррупции на 384 млн гривен

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Луганская область, Понедельник 09 августа 2021 17:38
СБУ обвинила двух сотрудников "Укрэнерго" в коррупции на 384 млн гривен Фото: СБУ разоблачила коррупцию в "Укрэнерго" (facebook.com npcukrenergo)
Автор: Дмитрий Левицкий, Владислав Красинский

Служба безопасности Украины разоблачила двух должностных лиц ведущего государственного энергетического предприятия на масштабной коррупции. Чиновники своими действиями нанесли государству ущерб на около 384 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным СБУ, глава тендерного комитета и его заместитель использовали свое служебное положение и безосновательно отклонили наиболее экономически выгодное предложение на строительство стратегического объекта. Они помогли выиграть тендер другой компании.

"По предварительным оценкам специалистов, сумма государственных убытков от таких действий составляет более 384 млн гривен", - отметили в СБУ.

Как рассказал РБК-Украина источник в правоохранительных органах, речь идет о государственном предприятии "Укрэнерго" и строительстве подстанции "Креминская" на территории Луганской области.

СБУ уже завершила досудебное расследование и передала обвинительный акт в отношении должностных лиц в суд. Им инкриминируют совершение преступления по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 2. ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
  • ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).
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Служба безопасности Украины коррупция Укрэнерго
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