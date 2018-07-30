СБУ обнародовала имена наемников "Вагнера", которые воевали Донбассе

Также наемники воевали на стороне боевиков в Сирии

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала имена наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", которые воевали на стороне боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Таким образом СБУ продолжает информировать общественность о фактах использования российскими спецслужбами иностранных граждан в составе "Вагнера" для ведения гибридной войны в Украине, а также сокрытии Россией массовой гибели своих наемников 7 февраля 2018 года в Сирии.

Во время брифинга СБУ 27 июля было обнародовано фамилии 70 наемников, погибших или получивших ранения в Сирии.

Сегодня СБУ дополнительно обнародовала информацию о еще трех иностранных наемниках "Вагнера", минимум два из которых принимали участие в боевых действиях на востоке Украины в составе российских вооруженных формирований. К тому же один из них - гражданин Республики Армения - Грачян Геворг - погиб во время так называемого "пригожинского наступления" в Сирии.

Фото (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, СБУ идентифицировала 206 наемников российской ЧВК "Вагнера", которые принимали участие в военных действиях в Сирии в феврале этого года. В СБУ сообщают, что в феврале 2018 года появилась информация о потерях ЧВК "Вагнера" на территории Сирии во время так называемого "пригожинского наступления" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Не менее 80 из них погибли, еще почти 100 получили ранения различной степени тяжести.