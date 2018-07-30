СБУ оприлюднила імена найманців "Вагнера", які воювали Донбасі

Також найманці воювали на боці бойовиків в Сирії

Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила імена найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", які воювали на боці бойовиків на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Таким чином СБУ продовжує інформувати громадськість про факти використання російськими спецслужбами іноземних громадян у складі "Вагнера" для ведення гібридної війни в Україні, а також приховування Росією масової загибелі своїх найманців 7 лютого 2018 року в Сирії.

Під час брифінгу СБУ 27 липня було оприлюднено прізвища 70 найманців, які загинули або отримали поранення в Сирії.

Сьогодні СБУ додатково оприлюднила інформацію про ще трьох іноземних найманців "Вагнера", мінімум два з яких брали участь у бойових діях на сході України у складі російських збройних формувань. До того ж один з них - громадянин Республіки Вірменія - Грачян Геворг - загинув під час так званого "пригожинського настання" в Сирії.

Фото (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, СБУ ідентифікувала 206 найманців російської ПВК "Вагнера", які брали участь у військових діях в Сирії в лютому цього року. В СБУ повідомляють, що в лютому 2018 року з'явилася інформація про втрати ПВК "Вагнера" на території Сирії під час так званого "пригожинского настання" в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Не менше 80 з них загинули, ще близько 100 отримали поранення різного ступеня тяжкості.