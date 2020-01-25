СБУ знешкодила більше 480 кібератак на державні органи та інфраструктуру

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також СБУ за рік припинила більше тисячі веб-ресурсів, які використовували в злочинних цілях

Служба безпеки України (СБУ) в 2019 році нейтралізувала більше 480 киберінцидентів і кібератак на органи державної влади та об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомлять РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Крім того, за вказаний період також припинили більше тисячі веб-ресурсів, які використовували в злочинних цілях.

СБУ притягнула до відповідальності за антиукраїнську пропаганду 34 адміністраторів соціальних мереж. Вступив в законну силу 21 судовий вирок.

В цілому за напрямом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки в 2019 році почали 339 кримінальних проваджень, у тому числі: 158 за злочини у сфері використання комп'ютерних систем (ст. 361, ст. 362 Кримінального кодексу України); 34 за злочини проти основ національної безпеки (ст. 109, ст. 110 КК).

Напмним, раніше співробітники кіберполіції викрили 35-річного харківського підприємця, який продавав бази даних митниці на тематичних хакерських форумах.