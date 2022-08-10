ua ru
Ср, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

СБУ назвала оккупанта, который приказывал расстреливать гражданских под Киевом

Новина українською →
Киевская область, Среда 10 августа 2022 10:08
СБУ назвала оккупанта, который приказывал расстреливать гражданских под Киевом Фото: СБУ назвала оккупанта, который приказывал расстреливать гражданских под Киевом (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности установила личность оккупанта, который давал приказы расстреливать гражданских в Киевской области. Речь идет о старшем лейтенанте ВС РФ Антоне Струеве с позывным "Беркут".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ назвала оккупанта, который приказывал расстреливать гражданских под Киевом

Так, правоохранителям удалось перехватить разговор с которого слышно, как российский военный приказал расстрелять гражданских, также СБУ нашла мужчину, который выжил и готов давать показания.

Указано, что спецслужбы уже собрали полную доказательную базу на этого оккупанта и уже сообщили ему о подозрении.

Так, старший лейтенант ВС РФ Антон Струев с позывным "Беркут" подозревается по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

Известно, что он приказывал стрелять по мирным жителям во время оккупации Броварского района Киевской области.

"Да валите там всех, нах*й! Есть гражданские - нах*й в расход, сука, всех!",- говорит оккупант в перехваченном разговоре.

По информации ведомства, в селах Мокрец и Заворичи оккупант лично брал в плен мирных жителей и жестоко допрашивал их.

Установлено, что утром 22 марта 2022 года Струев приказал стрелять в случайно оказавшегося рядом гражданского жителя. Оккупанты оставили мужчину умирать.

Впрочем, после тяжелого ранения мужчина выжил. Он узнал своего убийцу и готов свидетельствовать против него в международном суде.

Напомним, что в Киевской области уже обнаружили более 1340 тел гражданских, убитых русскими оккупантами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Киевская область Война России против Украины
NEWS
ВСУ уничтожили 9 вражеских самолетов и 160 оккупантов: новые потери россиян в войне
ВСУ уничтожили 9 вражеских самолетов и 160 оккупантов: новые потери россиян в войне
DAILY
Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк