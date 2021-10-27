ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

СБУ с начала пандемии предотвратила хищения COVID-средств на 1 млрд гривен

Новина українською →
Среда 27 октября 2021 14:23
СБУ с начала пандемии предотвратила хищения COVID-средств на 1 млрд гривен Фото: СБУ с начала пандемии предотвратила хищения COVID-средств на 1 млрд гривен (ssu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

С начала пандемии правоохранители предотвратили хищения средств из антиковидного фонда почти на 1 млрд гривен. В частности, при строительстве COVID-больниц и закупке медицинского оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"СБУ разоблачила десятки фактов хищений на строительстве больниц. Это касается как коррупционных схем при строительстве новых отделений для приема больных COVID-19, так и махинаций на закупки медицинского оборудования для больниц, задействованных в борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Правоохранители в ходе спецопераций изъяли 200 тонн поддельных антисептиков, а также приостановили изготовление и продажу опасных для здоровья граждан фальсифицированных средств дезинфекции.

Всего с начала пандемии СБУ:

  • заблокировала 3 тысячи ресурсов распространения дезинформации о коронавирусе;
  • блокировала сотни попыток фальсификации медицинских баз данных (за одну попытку фальсификации можно вносить неограниченное количество псевдовакцинированных людей);
  • постоянно прекращает схемы подделки ПЦР-тестов и свидетельств о вакцинации.

В пресс-службе добавили, что СБУ не допустила фактического хищения средств благодаря работе на опережение, когда спецслужба сработала еще на этапе "преступных намерений".

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Коронавирус
NEWS
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
DAILY
Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг