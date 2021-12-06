СБУ и НАБУ не расследуют уголовных производств в отношении Торнера

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины не расследуют уголовных производств, по которым бы Дмитрию Торнеру вручались подозрения.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ответы правоохранительных органов, копия которых есть в распоряжении редакции.

"В Уголовных производствах, которые расследуют детективы Национального бюро, упомянутому в обращении лицу о подозрении не сообщалось, обвинительные акты в его отношении не составлялись" - говорится в ответе НАБУ.

Таким образом, информация о том, что в отношении Торнера якобы расследуются уголовные производства, не подтвердилась.

Как известно, ранее сообщалось, что в отношении Торнера в Украине в 2019 году были открыты производства по двум статьям.