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СБУ в марте заблокировала более 30 нелегальных игорных заведений

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 19:02
СБУ в марте заблокировала более 30 нелегальных игорных заведений Фото: СБУ заблокировала игорное заведение (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Служба безопасности Украины с начала марта заблокировала более 30 нелегальных игорных заведений. Часть средств они направляли на финансирование террористических организаций "ДНР/ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, СБУ пресекла незаконную деятельность игорных заведений в Киеве, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Во время следственных действий правоохранители изъяли 600 компьютеров, 14 столов для игры в покер, 5 рулеток и прочее.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время проверяется информация о возможной причастности к противоправной деятельности сотрудников правоохранительных органов.

"В рамках уголовного производства по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявления подозрений причастным лицам", - говорится в сообщении.

Фото: СБУ заблокировала игорные заведения (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители прекратили деятельность трех нелегальных игорных заведений. Они работали в Голосеевском, Оболонском и Соломенском районах.

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