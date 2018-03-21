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СБУ вилучила понад 3 тонни бурштину у Житомирській області

НовиниНадзвичайні події    21.03.2018 - 16:46
Фото: у Житомирській області изїяли 3 тонни бурштину (ssu.gov.ua)
Фото: у Житомирській області изїяли 3 тонни бурштину (ssu.gov.ua)

"Сонячний камінь" був необробленим

У Житомирській області співробітники Служби безпеки України вилучили більше 3 тонн необробленого бурштину. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як повідомляється, під час низки обшуків в обласному центрі та населених пунктах Олевського району правоохоронці виявили розфасований по фракціям бурштин, "чорну бухгалтерію" ділків і засоби для незаконного скуповування і видобуток "сонячного каменю".

 

Фото: СБУ вилучила велику партію бурштину-сирцю

Досудове розслідування триває. Зловмисникам інкримінується ч 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше Прокуратура Житомирської області спільно з правоохоронцями провела в Олевську санкціоновані обшуки, під час яких вилучили 40 кг бурштину.

За даними прокуратури, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом організації незаконного видобутку бурштину на території Олевського району здійснює Коростенська місцева прокуратура, місця скупок та незаконного зберігання дорогоцінних каменів встановили під час досудового розслідування.

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Теги: янтарь, изъятие
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