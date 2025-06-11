СБУ інфільтрувала агента в "кротоферму" зрадника Сівковича, яка вербувала шпигунів

Що за "кротоферма" Сівковича

Сьогодні в українських ЗМІ розійшлася заява з інтерв'ю таємного агента СБУ. За його словами, ще до російського вторгнення СБУ інфільтрувала агента в московський офіс Сівковича. Колишній регіонал працював на російські спецслужби, проводив спецоперації в Україні та вербував шпигунів.

Агент під прикриттям був водієм-помічником, втерся в довіру і збирав дані для СБУ.

"Фактично це була справжня кротоферма, де вирощувалися агенти... Зрадник (Сівкович, - ред.) готував для ФСБ інформацію про політичну ситуацію в Україні: огляд рухів, течій, тенденцій. Проводилося багато соціологічних досліджень (із вигідними для Росії результатами, - ред.), - зазначив таємний агент.

Як Кулініч зсередини руйнував кримське управління СБУ

Він також розповів про роботу на Росію Олега Кулініча - екс-начальника управління СБУ в АР Крим, якого в 2022 році особисто затримував голова СБУ Василь Малюк. За його словами, Кулініч був топовим російським агентом. І після його арешту росіяни звинуватили Сівковича в провалі масштабної операції, яку готували не один рік.

Двоє колишніх підлеглих Кулініча підтвердили, що той спеціально розвалював роботу управління СБУ в АР Крим (розташовувалося в Херсонській області). Він призначав некомпетентних людей, ставив не пов'язані із завданнями Кримського Главку завдання, блокував розслідування справ щодо зрадників тощо.

"Кулініч руйнував роботу зсередини. Тобто реально це був саботаж, знищення діючого ефективного органу", - зазначили співробітники СБУ.

Вони також зазначили, що в ніч на 24 лютого 2022 року Кулініч особисто заборонив доповідати до Києва про прорив росіян у Херсонську область. Зокрема про те, що підрозділи армії Росії були розгорнуті в бойовий порядок за кілька годин до вторгнення.

Джерела РБК-Україна підтвердили інфільтрацію агента-водія до зрадника Сівковича і оприлюднену сьогодні інформацію.

Хто такий Володимир Сівкович

Екс-регіонал Володимир Сівкович обіймав посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України під час президентства Віктора Януковича. Після Революції гідності втік до Російської Федерації.

Сівкович є підозрюваним у державній зраді та створенні злочинної організації.