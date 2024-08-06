СБУ ідентифікувала воєнного злочинця РФ, причетного до катувань у Київській області

Ним виявився Олександр Тамрян, 24-річний військовослужбовець 14-ї окремої бригади спецназу головного управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).

На початку повномасштабного вторгнення Тамрян брав участь у захопленні селища Козаровичі Вишгородського району. Під час окупації він був залучений до проведення так званих "зачисток", спрямованих на виявлення учасників руху опору.

У березні 2022 року Тамрян разом з іншими російськими військовими проводив обшуки в домівках місцевих жителів. Під час одного з таких рейдів він увірвався на подвір'я 50-річного чоловіка, збив його з ніг прикладом автомата, а потім разом із чотирма співучасниками жорстоко побив потерпілого ногами та прикладами.

Тамрян намагався змусити чоловіка зізнатися у співпраці з Силами оборони України, але безуспішно. Після цього загарбники залишили потерпілого стікати кров’ю у дворі, а Тамрян пригрозив, що повернеться і вб'є його. Потерпілому вдалося сховатися і уникнути подальшої фізичної розправи.

У результаті побиття чоловік отримав численні травми: зламані ребра, розбита голова, пошкоджена грудна клітка, поперек і ноги.

Слідчі СБУ заочно повідомили Тамряну про підозру за ч. 1 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення воєнного злочинця до відповідальності.