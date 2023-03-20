СБУ і БЕБ продовжили обшуки в офісах газових компаній

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки у понеділок, 20 березня, продовжили проводити обшуки в офісах газорозподільних компаній, які працюють під брендом РГК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Причиною для обшуків стала кримінальна справа відкрита СБУ щодо закупівель природного газу для технологічних потреб в період з 2016-2022 рр.

В компанії вважають, що слідчі заходи здійснюються "з метою отримання незаконного доступу до інтелектуальної власності, програмних продуктів і рішень в галузі енергоефективності, метрології та газорозподілу, які були створені РГК".

"Ми закликаємо владу до діалогу в цивілізований спосіб для вирішення проблем, які не один рік накопичувались в газорозподільній галузі. Ці проблеми можна вирішити тільки спільними зусиллями та професійними командами, які продемонстрували свій рівень знань, вмінь, досвіду та патріотизм, з перших днів війни міцно утримуючи працездатність газорозподільних систем та відновлюючи їх після деокупації українських територій", - додали в компанії.

В РГК також додали, що за рік війни відновили розподіл газу для 555 тисяч українських сімей, завдяки власному виробничому комплексу RGC Production було замінено майже 3000 одиниць газорегулюючого обладнання, прокладено та відремонтовано сотні кілометрів зруйнованих мереж.