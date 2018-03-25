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СБУ за чотири роки посилила свої можливості з протидії агресії РФ, - Грицак

НовиниСуспільство    25.03.2018 - 16:47
Фото: Василь Грицак (РБК-Україна)
Фото: Василь Грицак (РБК-Україна)

З початку агресії РФ в Україні загинули 23 співробітника СБУ

Служба безпеки України за чотири роки значно посилила свої можливості з протидії викликам гібридної агресії РФ. Про це йдеться у зверненні глави відомства Василя Грицака з нагоди 26-ї річниці з дня створення СБУ.

Зокрема, Грицак зазначив, що, як і в попередні чотири роки, співробітники спецслужби борються за збереження суверенітету і територіальної цілісності України.

"За цей час Служба значно посилила свої можливості з протидії небезпечним викликам гібридної агресії РФ проти нашої країни", - заявив Грицак.

Він також нагадав, що з початку агресії РФ в Україні загинули 23 співробітника СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за 2017 рік Служба безпеки України попередила 17 терористичних актів та вісім диверсій. Крім того, працівники спецслужби затримали 591 причетного до терористичної діяльності.

 

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Теги публікації: Служба безпеки України, агресія РФ, Василий Грицак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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