СБУ блокувала схему постачання контрафактних запчастин до українських вертольотів

Фото: контрафактні запчастини (СБУ)

Служба безпеки України викрила схему постачання контрафактних авіазапчастин та обладнання до української вертолітної техніки. Зловмисники незаконно списували, демонтували та вивозили з території держпідприємства авіаційні вузли та агрегати.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Схему організували посадовці одного із державних авіапідприємств на Тернопільщині.

Щоб прикрити схему, посадовці фальсифікували технічну документацію на незаконно відчужене авіаційне обладнання.

За наявною інформацією, оскільки деякі елементи обладнання були у незадовільному технічному стані, зловмисники вносили фіктивні дані щодо проведених ремонтних робіт і ресурсного відновлення.

Співробітники СБУ встановили, що викрадені авіазапчастини мали поставляти для потреб вітчизняних авіакомпаній-експлуатантів, які використовують вертолітну техніку для проведення агрохімічних робіт по всій Україні.

Організатори незаконної схеми привласнили авіаційне майно державного підприємства на майже 5 мільйонів гривень.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Вилучено незаконно відчужене з держпідприємства авіаційне майно з технічною документацією, фіктивні акти ремонтних робіт та ресурсного відновлення обладнання, а також документи фінансово-господарської звітності.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України викрила командира одного з підрозділів Національної гвардії у державній зраді. Військовослужбовець передав спецслужбам Росії відомості про оборонну сферу України.