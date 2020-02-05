СБУ блокировала поставки неисправной техники в ВСУ

Контрразведка блокировала поставки неисправных запчастей на государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод", которое ремонтирует и обслуживает военную технику для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным службы, летом 2019 году коммерческая фирма из Запорожской области продала "Харьковскому бронетанковому заводу" запчасти для танков Т-64 и Т-80 за почти 2,5 млн гривен. В ходе осмотра экспертами купленные запчасти были признаны технически неисправными.

"Вместо отправки новых запчастей коммерсанты осуществляли "косметический ремонт" танковых агрегатов, которые уже были в использовании. В частности, злоумышленники перебивали на них серийные номера, красили и пытались выдать за новую продукцию", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что в рамках уголовного производства по местам ремонта и хранения некачественных запчастей, а также в квартирах фигурантов дела в Харькове, Запорожье и Никополе были проведены обыски.

"Во следственных действий изъяты контрафактные запчасти для бронированной техники, оборудования для фальсификации серийных номеров, бухгалтерская документация, печати и другие материалы, доказывающие незаконные сделки", - добавили в службе.

Кроме того, директору предприятия, которое поставляло неисправные запчасти, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве сотрудники СБУ разоблачили экс-военнослужащих ВСУ на торговле оружием. Двое бывших военных переделывали травматическое оружие и доводили ее до боевого состояния, после чего реализовывали.