ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

СБУ блокировала механизм получения украинских соцвыплат боевиками "ДНР"

Украина, Среда 29 июля 2020 21:25
СБУ блокировала механизм получения украинских соцвыплат боевиками "ДНР"
Фото: задержание подозреваемых (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Дмитрий Левицкий

Боевики получали социальные выплаты из госбюджета

Боевики так называемой "ДНР" благодаря незаконному механизму получали социальные выплаты из государственного бюджета Украины. Правоохранители задержали участников группы, организовавшей незаконную деятельность.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как установили следователи, злоумышленники за вознаграждение оформляли жителям оккупированной территории Донецкой области украинские паспорта и документы на назначение соцвыплат. Затем документы переправлялись через линию разграничения.

Троих фигурантов задержали в Бахмуте при попытке снятия наличных для дальнейшего перемещения на временно оккупированную территорию. Среди задержанных сотрудник государственного банка. Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Фото: задержание подозреваемых (facebook.com/SecurSerUkraine)

В ходе обысков правоохранители изъяли наличные, банковские карты и документы, которые были основанием для получения денег в украинских банках.

В настоящее время устанавливают всех возможных причастных к противоправной деятельности для их привлечения к ответственности.

Напомним, ранее СБУ разоблачила ряд компаний, которые помогали деятельности так называемых "ДНР" и "ЛНР"; компании незаконно поставляли товары на оккупированную территорию.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Служба безопасности УкраиныДНРСоцвыплаты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь