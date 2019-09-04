СБУ блокировала механизм финансирования террористов "ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве и Днепре блокировали механизм финансирования террористической организации "Донецкая Народная Республика" через реализацию лекарственных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установили оперативники, с 2015 года злоумышленники, часть из которых были чиновниками до 2014 года, образовали несколько аптечных сетей, действовавших как на подконтрольной украинской власти территории, так и на территории так называемой "ДНР".

"Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки действующему законодательству Украины, злоумышленники систематически перечисляли деньги в "налоговые" органы псевдореспублики", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что во время обыска по месту жительства и работы фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли наличные деньги, слитки драгоценных металлов и другие ценности общей суммой более 5 млн гривен. Также были обнаружены мобильные телефоны с перепиской, серверное оборудование и документация, подтверждающие противоправную деятельность.

"Сейчас руководителю аптечных сетей сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники СБУ блокировали масштабный канал финансирования террористов "ДНР" через фиктивные экспортные операции продовольственных товаров. Злоумышленники также нанесли ущерб государству на сумму свыше 2 млн гривен.