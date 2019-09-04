ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ блокировала механизм финансирования террористов "ДНР"

Новости » Происшествия    04.09.2019 - 15:13
СБУ блокировала механизм финансирования террористов "ДНР"
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Террористы финансировались через продажу лекарственных средств

Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве и Днепре блокировали механизм финансирования террористической организации "Донецкая Народная Республика" через реализацию лекарственных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установили оперативники, с 2015 года злоумышленники, часть из которых были чиновниками до 2014 года, образовали несколько аптечных сетей, действовавших как на подконтрольной украинской власти территории, так и на территории так называемой "ДНР".

"Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки действующему законодательству Украины, злоумышленники систематически перечисляли деньги в "налоговые" органы псевдореспублики", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что во время обыска по месту жительства и работы фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли наличные деньги, слитки драгоценных металлов и другие ценности общей суммой более 5 млн гривен. Также были обнаружены мобильные телефоны с перепиской, серверное оборудование и документация, подтверждающие противоправную деятельность.

"Сейчас руководителю аптечных сетей сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники СБУ блокировали масштабный канал финансирования террористов "ДНР" через фиктивные экспортные операции продовольственных товаров. Злоумышленники также нанесли ущерб государству на сумму свыше 2 млн гривен.

Чиновников Киевской таможни обвиняют в нанесении убытков государству В Сумской области планировался теракт, - СБУ
Новости Украины Служба безопасности УкраиныДНРфинансытеррористы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь