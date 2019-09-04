СБУ блокувала механізм фінансування терористів "ДНР"

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Терористи фінансувалися через продаж лікарських засобів

Співробітники Служби безпеки України у Києві та Дніпрі блокували механізм фінансування терористичної організації "Донецька Народна Республіка" через реалізацію лікарських засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як встановили оперативники, з 2015 року зловмисники, частина з яких були чиновниками до 2014 року, утворили декілька аптечних мереж, що діяли як на підконтрольній українській владі території, так і на території так званої "ДНР".

"Використовуючи реквізити банківських установ, що діють на тимчасово окупованих територіях, всупереч чинному законодавству України, зловмисники систематично перераховували кошти до "податкових" органів псевдореспубліки", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що під час обшуку за місцем проживання та роботи фігурантів справи співробітники СБУ вилучили готівку, злитки дорогоцінних металів та інші цінності загальною сумою понад 5 млн гривень. Також було виявлено мобільні телефони з листуванням, серверне обладнання та документація, що підтверджують протиправну діяльність.

"Наразі керівнику аптечних мереж повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму), і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави", - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники СБУ блокували масштабний канал фінансування терористів "ДНР" через фіктивні експортні операції продовольчих товарів. Зловмисники також нанесли збиток державі на суму понад 2 млн гривень.