СБУ блокировала легализацию россиян и боевиков в Украине

В Донецкой области правоохранители выявили и блокировали механизм незаконной легализации в Украине граждан России и боевиков так называемой "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как установили оперативники, жительница области за денежное вознаграждение, используя связи в правоохранительных органах, планировала оформлять документы гражданам РФ и боевикам.

"Первым заказчиком "услуг" стал гражданин страны-агрессора, который длительное время находился на временно оккупированной территории Донецкой области и сотрудничал с представителями террористических группировок", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что злоумышленница вместе с "клиентом" была задержана во время передачи паспорта гражданина Украины в обмен на денежное вознаграждение. Сейчас продолжаются следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

"Мероприятия осуществлялись в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Объединенных сил", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области СБУ задержала мужчину, который сотрудничал с российскими спецслужбами и распространял призывы к совершению терактов в День достоинства и свободы. Мужчина согласился на сотрудничество с РФ из идеологических соображений.