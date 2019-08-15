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СБУ заблокировала контрабанду ювелирных изделий из Крыма

Новости » Происшествия    15.08.2019 - 22:20
СБУ заблокировала контрабанду ювелирных изделий из Крыма
Фото: изъятые изделия (ssu.gov.ua)

Злоумышленники продали ювелирную продукцию на сумму более 50 млн грн

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала контрабанду ювелирных изделий c территории временно аннексированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что контрабандисты с полуострова изготовливали ювелирные изделия, а затем через КПВВ "Чонгар" переправляли продукцию на территорию, подконтрольную украинской власти.

"Ювелирные изделия реализовывали под видом товаров, изготовленных на материковой Украине в торгово-развлекательных центрах по всей территории страны без уплаты налогов и обязательных отчислений в государственный бюджет", - говорится в сообщении.

Также правоохранители обнаружили подпольный склад, на котором аккумулировались готовые к продаже ювелирные изделия, вещи и документы.

В течение 2015-2019 годов, по предварительным оценкам, злоумышленники без уплаты обязательных отчислений в госбюджет реализовали ювелирную продукцию на сумму более 50 млн грн.

На данный момент продолжается досудебное расследование по ч.1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (умышленное уклонение от уплаты налогов и умышленное злоупотребление властью или служебным положением).

Фото: изъятые изделия (ssu.gov.ua)

Напомним, в Одесской области сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность группы государственных регистраторов, что отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права.

Как соообщало РБК-Украина, в СБУ разоблачили деятельность преступной организации, которая контролировала многомиллионный денежный оборот, полученный от незаконной деятельности в разных регионах.

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