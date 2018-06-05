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СБУ блокувала кібератаку на дипвідомство країни НАТО

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 11:16
Фото: центр протидії кіберзагрозам України (turchynov.com)
Фото: центр протидії кіберзагрозам України (turchynov.com)

Кібератаку намагались здійснити на відомство однієї із країн-членів НАТО через систему МОЗ

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували кібератаку на дипломатичне відомство однієї з країн-членів НАТО через несанкціоноване використання інформаційних ресурсів Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України. Про це йдеться й повідомленні прес-центру СБУ.

"Правоохоронці задокументували факт порушення правил захисту інформації та експлуатації автоматизованих систем посадовцями одного з державних підприємств Мінохорони здоров'я. Вказані порушення призвели до отримання зловмисниками незаконного доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем держустанови. В подальшому хакери спробували скористатися вказаним зламом для проведення кібератак на іноземне представництво", - повідомляє СБУ.

 

Співробітники Служби безпеки України блокували кібератаку на дипломатичне відомство однієї з країн-членів...

Опубліковано Служба безпеки України 5 червня 2018 р.

Зазначається, що МОЗ провело перевірку та прийняло рішення щодо звільнення генерального директора вказаного держпідприємства. Наразі йому оголошено про підозру в скоєнні злочину.

У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 363 (порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних машин) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Нагадаємо, минулого тижня у США заявили, що вони намагаються попередити масштабну хакерську атаку на Україну шляхом взяття під контроль сотень тисяч заражених вірусом маршрутизаторів і пристроїв зберігання даних. 

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Теги публікації: хакери, кібератака  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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