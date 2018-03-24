СБУ в 2017 году задержала 591 человека, причастного к терроризму

Также СБУ в районе проведения АТО совершила более 7 тыс. специальных мероприятий

Служба безопасности Украины (СБУ) в 2017 году задержала 591 человека, причастного к террористической деятельности. Об этом рассказала президент Украины Петро Порошенко, выступая на полигоне в Киевской области.

"Подразделениями Центра спецопераций "А" в районе проведения АТО совершено более семь тысяч специальных и оперативно-боевых мероприятий, в том числе - по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп вглубь страны. СБУ задержала 591 человека, причастного к террористической деятельности", - сообщил президент.

Підрозділами Центру спецоперацій А в районі проведення АТО здійснено понад сім тисяч спеціальних та оперативно-бойових заходів, у тому числі – із недопущення проникнення диверсійно-розвідувальних груп углиб країни.СБУ затримала 591 особу, причетну до терористичної діяльності.-П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) March 24, 2018

Напомним, также президент Порошенко заявил, что за 2017 год СБУ предотвратила 17 террористических актов.

"Последние четыре года - переломные в работе СБУ, которая наконец стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и его граждан. Только в прошлом году в рамках противодействия терроризму служба предотвратила 17 террористических актов и 8 диверсий", - заявил Порошенко.