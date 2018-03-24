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Інтерв'ю

СБУ в 2017 році затримала 591 людину, причетну до тероризму

НовиниСуспільство    24.03.2018 - 12:39
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Також СБУ в районі проведення АТО здійснила понад 7 тис. спеціальних заходів

Служба безпеки України (СБУ) в 2017 році затримала 591 людину, причетну до терористичної діяльності. Про це розповіла президент України Петро Порошенко, виступаючи на полігоні в Київській області.

"Підрозділами Центру спецоперацій "А" у районі проведення АТО скоєно понад сім тисяч спеціальних і оперативно-бойових заходів, в тому числі - щодо недопущення проникнення диверсійно-розвідувальних груп вглиб країни. СБУ затримала 591 людину, причетну до терористичної діяльності", - повідомив президент.

Нагадаємо, президент також Порошенко заявив, що за 2017 рік СБУ запобігла 17 терористичним актам.

"Останні чотири роки - переломні в роботі СБУ, яка нарешті стала дієвим механізмом для захисту безпеки держави та її громадян. Тільки в минулому році в рамках протидії тероризму служба запобігла 17 терористичним актам та 8 диверсіям", - заявив Порошенко.

За 2017 рік СБУ запобігла 17 терактам Порошенко подякував Трампові за збільшення допомоги Україні у бюджеті США
Теги публікації: Порошенко Петро, Служба безпеки України, Тероризм  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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