Сборная Украины завершила год на 32 месте в рейтинге Кубка Дэвиса

Фото: (facebook.com/UkrainianTennisFederation)

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Мужская сборная Украины по теннису завершила год на 32 месте в рейтинге Кубка Дэвиса. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В 2018 году "сине-желтые" уступили Швеции (2:3), а затем сумели обыграть Португалию (3:1).

Лидерство сохранила сборная Франции несмотря на поражение в финале от Хорватии. В первой десятке изменений не произошло.

Кубок Дэвиса. Рейтинг сборных. 26 ноября

1 (1). Франция - 32637,50

2 (2). Хорватия - 30257,50

3 (3). Аргентина - 15685

4 (4). Бельгия - 14941,25

5 (5). Великобритания - 11916,25

6 (6). США - 9849,38

7 (7). Испания - 9149,38

8 (8). Сербия - 7000

9 (9). Австралия - 6712,50

10 (10). Италия - 5826,25

...

32 (32). Украина - 1060

В финале Кубка Дэвиса, который состоялся в Лилле (Франция) 23-25 ноября, сборная Франции не смогла защитить титул, проиграв команде Хорватии со счетом 1:3.

Напомним, сборная Украины по теннису поднялась на две позиции в рейтинге Кубка Дэвиса после победы над Португалией в первом раунде плей-офф первой Евро-Африканской зоны.