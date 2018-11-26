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Збірна України завершила рік на 32 місці в рейтингу Кубка Девіса

Новини » Спорт    26.11.2018 - 17:55
Збірна України завершила рік на 32 місці в рейтингу Кубка Девіса
Фото: (facebook.com/UkrainianTennisFederation)

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Чоловіча збірна України з тенісу зберегла позиції і завершила рік на 32 місці в рейтингу Кубка Девіса. Про це повідомляється на сайті змагань.

У 2018 році "синьо-жовті" поступилися Швеції (2: 3), а потім зуміли обіграти Португалію (3:1).

Лідерство зберегла збірна Франції не дивлячись на поразку в фіналі від Хорватії. У першій десятці змін не відбулося.

Кубок Девіса. Рейтинг збірних. 26 листопада
1 (1). Франція - 32637,50
2 (2). Хорватія - 30257,50
3 (3). Аргентина - 15685
4 (4). Бельгія - 14941,25
5 (5). Великобританія - 11916,25
6 (6). США - 9849,38
7 (7). Іспанія - 9149,38
8 (8). Сербія - 7000
9 (9). Австралія - ​​6712,50
10 (10). Італія - ​​5826,25
...
32 (32). Україна - 1060

У фіналі Кубка Девіса, який відбувся в Ліллі (Франція) 23-25 ​​листопада, збірна Франції не змогла захистити титул, програвши команді Хорватії з рахунком 1:3.

Нагадаємо, збірна України з тенісу піднялася на дві позиції в рейтингу Кубка Девіса після перемоги над Португалією в першому раунді плей-офф першої Євро-Африканської зони.

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