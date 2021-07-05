Сборная Украины заработала 16 миллионов евро на Евро-2020: как получилась такая сумма

Все 24 команды-участницы Евро-2020, включая Украину, автоматически получили по 9,25 миллиона евро за попадание в основной этап турнира.

На групповом этапе за каждую победу сборные получали по 1,5 миллиона евро, а за ничью - по 750 тысяч. Украина выиграла один матч против Северной Македонии и заработала в группе 1,5 млн евро, остальные две игры сине-желтые проиграли.

За выход в 1/8 финала Украина, как и другие сборные-участницы плей-офф, получила 2 миллиона евро. Попадание в четвертьфинал гарантировало сборной еще 3,25 млн евро.

В итоге сборная Украины за весь турнир получила 16 миллиона евро.

Попавшие в полуфинал команды получили еще по 5 млн евро. Финалист Евро-2020 заработает +7 миллионов евро, а победитель - 10 миллионов.