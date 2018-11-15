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Сборная Украины вылетела на матч Лиги наций против Словакии

Новости » Спорт    15.11.2018 - 14:25
Сборная Украины вылетела на матч Лиги наций против Словакии

Тренерский штаб взял на игру 23 игроков

Сборная Украины вылетела из Киева в Словакию на заключительный матч Лиги наций в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Тренерский штаб взял на игру 23 игроков: через защемление нерва Василий Кравец покинул расположение сборной.

Прилетят "сине-желтые" в Словакию в 13:00 по местному времени, после чего сборная автобусом проедет около 50 километров до Трнавы.

Команда Шевченко встретится со словаками 16 ноября в 21:45. 

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