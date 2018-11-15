Сборная Украины вылетела на матч Лиги наций против Словакии

Тренерский штаб взял на игру 23 игроков
Сборная Украины вылетела из Киева в Словакию на заключительный матч Лиги наций в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.
Збірна вже в аеропорту!— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) November 15, 2018
Київ-Братислава!#МиЗбірна pic.twitter.com/nTEaEZ2FGC
Тренерский штаб взял на игру 23 игроков: через защемление нерва Василий Кравец покинул расположение сборной.
Прилетят "сине-желтые" в Словакию в 13:00 по местному времени, после чего сборная автобусом проедет около 50 километров до Трнавы.
Команда Шевченко встретится со словаками 16 ноября в 21:45.