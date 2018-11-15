Збірна України вилетіла на матч Ліги націй проти Словаччини

Тренерський штаб узяв на гру 23 гравців

Збірна України вилетіла з Києва до Словаччини на заключний матч Ліги націй в цьому році. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Тренерський штаб узяв на гру 23 гравців: через защемлення нерва Василь Кравець залишив розташування збірної.

Прилетять "синьо-жовті" в Словаччину о 13:00 за місцевим часом, після чого збірна автобусом проїде близько 50 кілометрів до Трнави.

Команда Шевченка зустрінеться зі словаками 16 листопада в 21:45.