Збірна України вилетіла на матч Ліги націй проти Словаччини

Тренерський штаб узяв на гру 23 гравців
Збірна України вилетіла з Києва до Словаччини на заключний матч Ліги націй в цьому році. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Збірна вже в аеропорту!— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) November 15, 2018
Київ-Братислава!#МиЗбірна pic.twitter.com/nTEaEZ2FGC
Тренерський штаб узяв на гру 23 гравців: через защемлення нерва Василь Кравець залишив розташування збірної.
Прилетять "синьо-жовті" в Словаччину о 13:00 за місцевим часом, після чого збірна автобусом проїде близько 50 кілометрів до Трнави.
Збірна вже в Словаччині! #МиЗбірнаОпубліковано National Football Team Of Ukraine Четвер, 15 листопад 2018 р.
Команда Шевченка зустрінеться зі словаками 16 листопада в 21:45.