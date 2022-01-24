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Украинские паралимпийцы взяли "золото" на Чемпионате мира по лыжным гонкам

Автор: РБК-Украина

В Норвегии проходит паралимпийский Чемпионат мира по лыжным гонкам. В последний соревновательный день состоялась смешанная эстафета.

Подробнее читайте - в материале РБК-Украина.

"Золото" в эстафете добыли украинские спортсмены, в составе: Павла Баля, Тараса Радя и Людмилы Ляшенко, которая пробежала сразу два этапа.

Вторыми в эстафете стала команда РПК (Русский Паралимпийский Комитет), третью позицию заняла сборная Беларуси.

Это были одни из последних соревнований для паралимпийцев, перед началом Зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Паралимпиада начнется 4 марта и продлится до 13 марта.

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Чемпионат мира