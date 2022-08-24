Сборная Украины уступила Италии в отборе к ЧМ-2023

ЧМ-2023, квалификация, группа L

Украина – Италия – 89:97 (19:19, 26:15, 22:38, 22:25)

Дебют лучше удался "сине-желтой" сборной, которая на старте повела 8:2. Итальянцы, однако, быстро выровняли положение и начали конкурировать с украинской сборной. В конце концов, первая 10-минутка завершилась миром.

В таком же ключе началась и вторая четверть. Однако украинцы смогли перехватить инициативу и создали перед большим перерывом комфортное преимущество в +11. Такой промежуточный результат подопечные Айнарса Багатскиса показали благодаря трем факторам – выигранным подборам, точности бросков и минимуму потерь.

А вот в третьей четверти все эти качества сборная Украины растеряла. "Сине-желтые" не только очень быстро упустили гандикап, но и не смогли удержать заданный Италией темп. Выбила партнеров из колеи и травма Санона. Как следствие, -5 пунктов для украинской команды.

В финальной 10-минутке "помогла" и судейская бригада. Украинцев "посадили" на свисток и почти каждый спорный эпизод трактовался в пользу сборной Италии. Сбился прицел, затормозила игра в обороне, при таких условиях украинская сборная сравнять счет так и не смогла.

Лучшим в составе "сине-желтых" стал Святослав Михайлюк. Он набрал 11 очков, сделал 1 подбор и оформил 2 передачи. Реабилитироваться за поражение защитник "Торонто" и остальные сборники попытаются 27 августа против Исландии.