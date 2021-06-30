ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сборная Украины установила два рекорда на победном матче против Швеции

Новина українською →
Киев, Среда 30 июня 2021 12:35
Сборная Украины установила два рекорда на победном матче против Швеции Фото: нападающий сбороной Украины Артем Довбик (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Сборная Украины установила два рекорда на матче 1/8 финала чемпионата Евро-2020 против Швеции. Второй гол Украины в этом матче забил самый молодой игрок национальной сборной Артем Довбик.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Помимо этого гол Довбика оказался наиболее поздним среди победных забитых мячей в истории. Он был забит на последней дополнительной минуте (120:37) после того как сборные провели на поле лишние 30 минут.

Ранее обладателем данного рекорда был француз Мишель Платини (118:53), который забил мяч в ворота Португалии в матче Евро-1984.

Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций назвал украинского полузащитника Александра Зинченко лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Евро-2020 между сборными Украины и Швеции, который завершился победой украинских футболистов.

Он отличился забитым голом в ворота Швеции после удачной передачи Андрея Ярмоленко.

На момент первого гола Зинченко стал самым молодым игроком национальной сборной, забивавшим на Евро-чемпионатах - украинскому полузащитнику 24 года и 196 дней. Довбик оказался моложе Зинченко (24 года и 9 дней).

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как удалось одержать историческую победу над Швецией на Евро-2020.

Отметим, Украина победила Швецию со счетом 2:1.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Швеция рекорд Футбол
NEWS
В Украине рост COVID-случаев: 633 заражения в сутки
В Украине рост COVID-случаев: 633 заражения в сутки
DAILY
Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти