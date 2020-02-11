ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Збірна України з тенісу втратила позиції в рейтингу Кубка Федерації

Новини » Спорт     11.02.2020 - 11:40
Збірна України з тенісу втратила позиції в рейтингу Кубка Федерації
Фото: збірна України вдало виступила в останніх матчах (facebook.com/UkrainianTennisFederation)

Попри вдалий виступ у останніх матчах

Збірна України з тенісу опустилася на 29 місце в оновленому рейтингу Кубка Федерації. Про це повідомляється на сайті організації.

Попри вдалий виступ в останніх матчах кваліфікації до Кубка Федерації-2021, українки втратили шість позицій, тому що список враховує останні чотири роки виступів, що складаються в суму з різною пропорцією. Таким чином з рейтингу пішли результати 2016 року, а результати 2017 стали менше в сумарній пропорції.

Минулого тижня команда Михайла Філіми виграла зональні змагання Кубка Федерації і здобула путівку в плей-офф за право зіграти у кваліфікації елітної групи. У трьох поєдинках проти Хорватії, Болгарії та Естонії українки виграли 5 з 6 одиночних матчів і 3 з 3 парних.

Наступний матч у Кубку Федерації збірна України проведе у квітні. Суперника "синьо-жовта" команда дізнається за підсумками жеребкування, яке відбудеться у вівторок, 11 лютого, о 13:00 за київським часом в Лондоні.

Нагадаємо, у 2018 році жіноча збірна України з тенісу вилетіла з другої Світової групи Кубка Федерації, програвши збірній Канади в матчі плей-офф за збереження прописки.

Український тенісист Марченко оформив першу перемогу у поточному сезоні П'ять українських тенісисток виступлять в парному розряді на турнірах WTA
Новини України Збірна УкраїнирейтингТеннис
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся