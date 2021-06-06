Сборная Украины сыграет на Евро с картой страны на форме и "Слава Украине". В России возмущены

На передней части футболок изображена территория страны с гербом Украины, стилизированным как эмблема УАФ. На спинах у игроков, над фамилиями, нанесено приветствие "Слава Украине", а на воротничках изнутри ответ на него "Героям слава".

На Евро, как и обычно, сборная сможет использовать три комплекта формы по необходимости - желтая с синим (домашняя), синяя с желтым (гостевая) и белая с золотым (третий комплект). Ее для украинских национальных команд сделала фирма "Joma".

Дизайн формы стал известен лишь днем в воскресенье, но в России ряд различных чиновников успели возмутиться ее составляющим. Разумеется, "критике" поддалось наличие аннексированного РФ Крыма, а также приветствия "Слава Украине - Героям слава", которые в России называют "националистическими". В частности, "глава" так называемоого "Крымского футбольного союза" заявил, что они будут обращаться в УЕФА.

Отметим, что в 2018 году уже был небольшой скандал, когда на обновленной форме сборной Украины впервые появилось приветствие "Слава Украине". Но еще тогда его нанесение было согласовано с представителями УЕФА, а потому претензии России по этому поводу не рассматривались всерьез.