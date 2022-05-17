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Сборная Украины в спарринге уверенно обыграла "Эмполи"

Фото: "Эмполи" – Украина (facebook.com/empolifcofficialpage)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины провела второй контрольный поединок в рамках подготовки перед плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022. Команда Александра Петракова обыграла итальянский "Эмполи" (3:1).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный поединок

"Эмполи" – Украина – 1:3

Голы: Ла Мантия, 45 – Яремчук, 26, Караваев, 46, Пихаленок, 53

Состав сборной Украины: Пятов (Бущан, 46) – Караваев, Забарный, Попов (Бондарь, 78), Матвиенко – Пихаленок (Сидорчук, 84), Степаненко – Цыганков (Зубков, 78), Шапаренко, Мудрик (Буяльский, 84) – Яремчук (Довбык, 78)

"Сине-желтые" повели в счете на 26-й минуте. Пихаленок протянул мяч по правому флангу и отбросил Цыганкову, а тот одним касанием вывел партнера на оперативное пространство – удар Романа Яремчука в ближний угол был безупречным.

На перерыв команды, однако, ушли при равном счете. На 45-й провал украинцев в центре обороны позволил Андреа Ла Мантии со второй попытки переиграть Пятова.

Правда, мечты хозяев о положительном результате сборная Украины развеяла на старте второй половины. Сначала Александр Караваев оказался на добивании и эффектно перебросил мяч над голкипером. Несколько минут спустя Александр Пихаленок на углу штрафной получил передачу от Матвиенко и бильярдным выстрелом от стойки вогнал мяч в сетку.

Оправиться от двойного удара "Эмполи" так и не смог – счет до финального свистка не изменился. Уже 18 мая сборная Украины проведет следующий спарринг. Соперником команды Петракова станет хорватская "Риека".

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