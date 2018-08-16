Сборная Украины сохранила позиции в новом рейтинге ФИФА

Соперники национальной команды по Лиге наций улучшили результаты

ФИФА обнародовала мировой рейтинг национальных сборных, скалькулированный по новой формуле, где повышено значение результатов матчей финальных турниров чемпионатов мира и континентов. Об этом сообщается на сайте организации.

В списке команда Украины вновь занимает 35 место. В свою очередь соперники подопечных Андрея Шевченко в группе Лиги наций Словакия и Чехия поднялись на две строчки (26 и 44 места соответственно).

По сравнению с предыдущей, июньской классификации, ее лидер, сборная Германии, которая неудачно выступила на ЧМ-2018, упала на 15 позицию. Возглавила рейтинг, поднявшись на шесть мест, команда Франции - победитель мундиаля.

На второй позиции располагается команда Бельгии, которая поменялась местами со сборной Бразилии.

Рейтинг ФИФА на 16 августа 2018 года:

1. Франция - 1726 очков (+6 позиций)

2. Бельгия - 1723 (+1)

3. Бразилия - 1657 (-1)

4. Хорватия - 1643 (+16)

5. Уругвай - 1627 (+9)

6. Англия - 1615 (+6)

7. Португалия - 1599 (-3)

8. Швейцария - 1597 (-2)

9-10. Испания - 1580 (+1)

9-10. Дания - 1580 (+3)

...

35. Украина - 1468 (0)

Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 20 сентября.

Напомним, сборная Украины проведет сбор в Киеве перед стартом в Лиге наций.