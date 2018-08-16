Сборная Украины сохранила позиции в новом рейтинге ФИФА
Соперники национальной команды по Лиге наций улучшили результаты
ФИФА обнародовала мировой рейтинг национальных сборных, скалькулированный по новой формуле, где повышено значение результатов матчей финальных турниров чемпионатов мира и континентов. Об этом сообщается на сайте организации.
В списке команда Украины вновь занимает 35 место. В свою очередь соперники подопечных Андрея Шевченко в группе Лиги наций Словакия и Чехия поднялись на две строчки (26 и 44 места соответственно).
По сравнению с предыдущей, июньской классификации, ее лидер, сборная Германии, которая неудачно выступила на ЧМ-2018, упала на 15 позицию. Возглавила рейтинг, поднявшись на шесть мест, команда Франции - победитель мундиаля.
На второй позиции располагается команда Бельгии, которая поменялась местами со сборной Бразилии.
Рейтинг ФИФА на 16 августа 2018 года:
1. Франция - 1726 очков (+6 позиций)
2. Бельгия - 1723 (+1)
3. Бразилия - 1657 (-1)
4. Хорватия - 1643 (+16)
5. Уругвай - 1627 (+9)
6. Англия - 1615 (+6)
7. Португалия - 1599 (-3)
8. Швейцария - 1597 (-2)
9-10. Испания - 1580 (+1)
9-10. Дания - 1580 (+3)
...
35. Украина - 1468 (0)
Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 20 сентября.
Напомним, сборная Украины проведет сбор в Киеве перед стартом в Лиге наций.