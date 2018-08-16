Збірна України зберегла позиції в новому рейтингу ФІФА

Суперники національної команди по Лізі націй покращили результати

ФІФА оприлюднила світовий рейтинг національних збірних, скалькульований за новою формулою, де підвищено значення результатів матчів фінальних турнірів чемпіонатів світу та континентів. Про це повідомляється на сайті організації.

У списку команда України знову займає 35 місце. У свою чергу суперники підопічних Андрія Шевченка в групі Ліги націй Словаччина і Чехія піднялися на два рядки (26 та 44 місця відповідно).

Порівняно з попередньою, червневою класифікацією, її лідер, збірна Німеччини, яка невдало виступила на ЧС-2018, впала на 15 позицію. Очолила рейтинг, піднявшись на шість місць, команда Франції - переможець мундіалю.

На другій позиції розташовується команда Бельгії, яка помінялася місцями зі збірною Бразилії.

Рейтинг ФІФА на 16 серпня 2018 року:

1. Франція - тисяча сімсот двадцять шість очок (+6 позицій)

2. Бельгія - 1723 (+1)

3. Бразилія - 1657 (-1)

4. Хорватія - 1643 (+16)

5. Уругвай - 1627 (+9)

6. Англія - 1615 (+6)

7. Португалія - 1 599 (-3)

8. Швейцарія - 1597 (-2)

9-10. Іспанія - 1580 (+1)

9-10. Данія - 1580 (+3)

...

35. Україна - 1468 (0)

Наступний рейтинг ФІФА буде опублікований 20 вересня.

Нагадаємо, збірна України проведе збір у Києві перед стартом в Лізі націй.