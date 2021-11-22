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Сборная Украины по шахматам выиграла командный чемпионат Европы

Автор: Артур Родивилов

Мужская сборная Украины по шахматам выиграла чемпионат Европы в Словении. Команда опередила французов по дополнительным показателям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribuna.

Командный чемпионат Европы по шахматам среди мужчин в Словении выиграла сборная Украины в составе Антона Коробова, Андрея Волокитина, Юрия Кузубова, Кирилла Шевченко и Владимира Онищука. Капитан команды - Александр Сулипа, второй тренер - Мартин Кравцев.

Решающим стал седьмой тур чемпионата, где сборная Украины встречалась с рейтинг-фаворитом сборной России. Украинцы выиграли 2,5:1,5.

На следующий день сборная Украины сыграла вничью со сборной Азербайджана - 2:2.

В девятом туре соперниками украинцев стали армянские шахматисты, Украина выиграла 3:1.

В то же время французы взяли верх над азербайджанцами - 2,5:1,5. Но по дополнительным показателям "золото" получили украинцы. Бронзовые медали – у поляков.

Женская сборная Украины выиграла у сборной Венгрии со счетом 3:1 в 9-м туре чемпионата Европы по шахматам, но осталась четвертой в турнирной таблице.

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Сборная Украины