Сборная Украины может провести спарринг против Турции на "Днепр-Арене"

В этом году команда Шевченко проводила все матчи за пределами Украины

Сборная Украины осенью может провести товарищеский матч против команды Турции, намеченный на 20 ноября, в Днепре на "Днепр-Арене". Об этом сообщает FootballHub.

Невже нарешті вдома

За нашою інформацією, збірна України восени може провести товариський матч проти Туреччини в Дніпрі.

Виявляється, можна грати не тільки в Австрії pic.twitter.com/gjHmo330j7 — FootballHub (@FootballHub_Ua) August 17, 2018

Отметим, что в 2018 году все товарищеские матчи наша сборная проводила за пределами Украины. Поединки против Марокко и Албании состоялись в Швейцарии, Саудовской Аравии в Испании и Японии в Бельгии.

В сентябре команде Андрея Шевченко предстоит провести два матча в рамках турнира Лига наций. 6 числа национальная сборная на выезде сыграет против Чехии, а 9 - Словакии. Второй поединок пройдет дома при пустых трибунах, однако на площади перед "Ареной-Львов" будет организована фан-зона.

Матч #ЛігиНацій Чехія-Україна відбудеться 6 вересня в місті Угерське Градіште на стадіоні Мирослава Валенти!#МиЗбірна pic.twitter.com/v8VEQJAKoh — ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) June 27, 2018

Напомним, в октябре 2018 года национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Италии на поле соперника. Спарринг состоится 10 октября и начнется в 21:45 по киевскому времени.