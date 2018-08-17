Сборная Украины может провести спарринг против Турции на "Днепр-Арене"

Новости Спорт 17.08.2018 - 14:45
Фото: игрокий сборной Украины перед товарищеским матчем с Албанией (twitter.com/FFUKRAINE)
Фото: игрокий сборной Украины перед товарищеским матчем с Албанией (twitter.com/FFUKRAINE)

В этом году команда Шевченко проводила все матчи за пределами Украины

Сборная Украины осенью может провести товарищеский матч против команды Турции, намеченный на 20 ноября, в Днепре на "Днепр-Арене". Об этом сообщает FootballHub.

Отметим, что в 2018 году все товарищеские матчи наша сборная проводила за пределами Украины. Поединки против Марокко и Албании состоялись в Швейцарии, Саудовской Аравии в Испании и Японии в Бельгии.

В сентябре команде Андрея Шевченко предстоит провести два матча в рамках турнира Лига наций. 6 числа национальная сборная на выезде сыграет против Чехии, а 9 - Словакии. Второй поединок пройдет дома при пустых трибунах, однако на площади перед "Ареной-Львов" будет организована фан-зона.

Напомним, в октябре 2018 года национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Италии на поле соперника. Спарринг состоится 10 октября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Теги:  ФК Днепр,  Сборная Украины,  Турция,  Лига наций  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС