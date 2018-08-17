Збірна України може провести спаринг проти Туреччини на "Дніпро-Арені"

Новини Спорт 17.08.2018 - 14:45
Фото: Гравці збірної України перед товариським матчем з Албанією (twitter.com/FFUKRAINE)
Фото: Гравці збірної України перед товариським матчем з Албанією (twitter.com/FFUKRAINE)

Цього року команда Шевченка проводила всі матчі за межами України

Збірна України восени може провести товариський матч проти команди Туреччини, запланований на 20 листопада, в Дніпрі на "Дніпро-Арені". Про це повідомляє FootballHub.

Зазначимо, що в 2018 році всі товариські матчі наша збірна проводила за межами України. Поєдинки проти Марокко та Албанії відбулись у Швейцарії, Саудівської Аравії в Іспанії та Японії в Бельгії.

У вересні команді Андрія Шевченка належить провести два матчі в рамках турніру Ліга націй. 6 числа національна збірна на виїзді зіграє проти Чехії, а 9 - Словаччини. Другий поєдинок пройде вдома при порожніх трибунах, однак на площі перед "Ареною-Львів" буде організована фан-зона.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року національна збірна України проведе товариський матч проти збірної Італії на полі суперника. Спаринг відбудеться 10 жовтня і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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Теги:  ФК Дніпро,  Збірна України,  Турция,  Ліга націй  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС