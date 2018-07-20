Сборная Украины проведет подготовку к первому матчу Лиги наций в Киеве

Новости Спорт 20.07.2018 - 12:34
Фото: игроки сборной Украины (facebook.com/UaNationalFootball)
Фото: игроки сборной Украины (facebook.com/UaNationalFootball)

Сбор начнется 3 сентября, ранее его планировали провести во Львове

Тренерский штаб сборной Украины определися с планами подготовки к стартовому поединку Лиги наций, который пройдет 6 сентября против Чехии. Об этом сообщает zbirna.com.

Отмечается, что вариант с проведением сбора во Львове отпал, команда Андрея Шевченко соберется в Киеве 3 сентября, где и будет работать в течение нескольких дней. Тренироваться сборная будет на полях УТК имени Банникова и, если понадобится, НСК "Олимпийский".

"Сине-желтые" вылетят в Чехию 5 сентября, а на следующий день после игры вернутся уже во Львов, и там будут готовиться к поединку со Словакией на "Арене-Львов". Этот матч пройдет 9 сентября при пустых трибунах.

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Теги:  Сборная Украины,  Чехия,  тренировки,  Лига наций  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС