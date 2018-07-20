Сборная Украины проведет подготовку к первому матчу Лиги наций в Киеве

Сбор начнется 3 сентября, ранее его планировали провести во Львове

Тренерский штаб сборной Украины определися с планами подготовки к стартовому поединку Лиги наций, который пройдет 6 сентября против Чехии. Об этом сообщает zbirna.com.

Отмечается, что вариант с проведением сбора во Львове отпал, команда Андрея Шевченко соберется в Киеве 3 сентября, где и будет работать в течение нескольких дней. Тренироваться сборная будет на полях УТК имени Банникова и, если понадобится, НСК "Олимпийский".

"Сине-желтые" вылетят в Чехию 5 сентября, а на следующий день после игры вернутся уже во Львов, и там будут готовиться к поединку со Словакией на "Арене-Львов". Этот матч пройдет 9 сентября при пустых трибунах.