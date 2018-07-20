Збірна України проведе підготовку до першого матчу Ліги націй в Києві

Збір розпочнеться 3 вересня, раніше його планували провести у Львові

Тренерський штаб збірної України визначився з планами підготовки до стартового поєдинку Ліги націй, який пройде 6 вересня проти Чехії. Про це повідомляє zbirna.com.

Зазначається, що варіант з проведенням збору у Львові відпав, команда Андрія Шевченка збереться в Києві 3 вересня, де і буде працювати протягом декількох днів. Тренуватися збірна буде на полях НТК імені Віктора Баннікова і, якщо знадобиться, НСК "Олімпійський".

"Синьо-жовті" вилетять до Чехії 5 вересня, а на наступний день після гри повернуться вже до Львова, і там будуть готуватися до поєдинку зі Словаччиною на "Арені-Львів". Цей матч відбудеться 9 вересня при порожніх трибунах.