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Сборная Украины получила соперника на спарринг перед Шотландией

Новина українською →
Киев, Пятница 29 апреля 2022 13:44
Сборная Украины получила соперника на спарринг перед Шотландией Фото: Тренировка сборной Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола объявила о первом товарищеском матче национальной команды в рамках подготовки к поединку плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022 против сборной Шотландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Сборная Украины сыграет контрольный матч с "Боруссией" из Менхенгладбаха. Поединок запланирован на 11 мая на домашней арене "жеребцов".

Этот спарринг станет первым для "сине-желтых" на тренировочном сборе. Команда Александра Петракова соберется 2 мая рядом со словенской Любляной. Там сборная Украины будет готовиться к матчам плей-офф квалификации и Лиги наций в июне.

УЕФА назначил матч Шотландия – Украина на 1 июня. Поединок состоится в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Победитель пары выйдет в финал квалификации, где своего соперника уже ждет сборная Уэльса.

Кроме того, сборная Украины также проведет 3 матча в Лиге наций. 8 июня "сине-желтые" сыграют против Ирландии, 11 июня – против Армении, а 14 июня – второй раз против ирландцев.

К слову, украинская Премьер-лига досрочно завершила футбольный чемпионат.

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