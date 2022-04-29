Сборная Украины получила соперника на спарринг перед Шотландией

Украинская ассоциация футбола объявила о первом товарищеском матче национальной команды в рамках подготовки к поединку плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022 против сборной Шотландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Сборная Украины сыграет контрольный матч с "Боруссией" из Менхенгладбаха. Поединок запланирован на 11 мая на домашней арене "жеребцов".

Этот спарринг станет первым для "сине-желтых" на тренировочном сборе. Команда Александра Петракова соберется 2 мая рядом со словенской Любляной. Там сборная Украины будет готовиться к матчам плей-офф квалификации и Лиги наций в июне.

УЕФА назначил матч Шотландия – Украина на 1 июня. Поединок состоится в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Победитель пары выйдет в финал квалификации, где своего соперника уже ждет сборная Уэльса.

Кроме того, сборная Украины также проведет 3 матча в Лиге наций. 8 июня "сине-желтые" сыграют против Ирландии, 11 июня – против Армении, а 14 июня – второй раз против ирландцев.