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Збірна України оголосила список легіонерів на матчі проти Словаччини і Туреччини

Новини » Спорт    29.10.2018 - 23:14

Тренерський штаб викликав 9 гравців

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав 9 гравців із зарубіжних клубів на матчі зі Словаччиною та Туреччиною. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Виклик отримали: Андрій Лунін (Леганес, Іспанія), Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Генк, Бельгія), Роман Яремчук, Ігор Пластун (обидва – Гент, Бельгія), Євген Макаренко (Андерлехт, Бельгія), Василь Кравець (Луго, Іспанія), Іван Петряк (Ференцварош, Угорщина).

Збірна України зіграє 16 листопада проти Словаччини в рамках Ліги Націй, а 20 листопада - товариський матч проти Туреччини.

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