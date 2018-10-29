Збірна України оголосила список легіонерів на матчі проти Словаччини і Туреччини

Тренерський штаб викликав 9 гравців

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав 9 гравців із зарубіжних клубів на матчі зі Словаччиною та Туреччиною. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Виклик отримали: Андрій Лунін (Леганес, Іспанія), Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Генк, Бельгія), Роман Яремчук, Ігор Пластун (обидва – Гент, Бельгія), Євген Макаренко (Андерлехт, Бельгія), Василь Кравець (Луго, Іспанія), Іван Петряк (Ференцварош, Угорщина).

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Кого викликав Шевченко на матчі проти Словаччини та Туреччини!#МиЗбірна pic.twitter.com/ejDzfMXRLi — ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) October 29, 2018

Збірна України зіграє 16 листопада проти Словаччини в рамках Ліги Націй, а 20 листопада - товариський матч проти Туреччини.