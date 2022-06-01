Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022

ЧМ-2022, квалификация, плей-офф, 1/2 финала

Шотландия – Украина – 1:3

Голы: Макгрегор, 79 – Ярмоленко, 33, Яремчук, 49, Довбик, 90+5

"Сине-желтые" начали матч осторожно, очевидно, опасаясь шквального натиска хозяев. Но после нервных стартовых минут украинцы быстро осмелели. Уже на 8-й минуте Цыганков мощно пробил с лета, но Гордон кончиками пальцев вытащил мяч из-под перекладины.

Шотландия ответила фланговой атакой с участием Робертсона. Однако Миколенко заблокировал возможность пробить оппоненту после навеса звезды "Ливерпуля". А пять минут спустя должен был открывать счет Ярмоленко, но не воспользовался отскоком и позволил Гордону снова выполнить сэйв.

Далее несколько полумоментов создала "Тартановая армия". Вот Хенли пробил очень неточно головой после углового. Затем над воротами мяч просвистел после выстрела Макгинна с линии штрафной. В свою очередь попытку удара Робертсона заблокировал Цыганков.

А сборная Украины как играла спокойно, так и открыла счет. На 33-й минуте Малиновский исполнил гениальный пас с собственной половины на ход Ярмоленко, тот первым касанием подделал мяч, а вторым перебросил через Гордона – 0:1.

Очнуться от пропущенного мяча до перерыва шотландцы не сумели. А на старте второй половины этого шанса их лишила украинская сборная. Ярмоленко в атаке "сине-желтых" от линии поля сбросил обратно на Караваева, защитник навесил на линию вратарской, где Роман Яремчук выиграл верховую дуэль и головой направил мяч в угол – 0:2!

На кураже команда Петракова провела еще несколько опасных атак. Ярмоленко накрутил защитника и пробил низом – Гордон парировал. А Караваев решился пробить с лета после прострела с левого фланга, но мяч прошел над воротами.

Но ориентировочно с 60-й минуты сборная Украины начала ощутимо "проседать". Шотландцы же, поняв, что терять нечего, включились на максимум и начали то и дело терроризировать оборону "сине-желтых".

Появилась и излишняя нервозность в оборонных действиях украинцев. Бущан и Степаненко едва не "наварили" в собственной штрафной зоне под активным прессингом сборной Шотландии. Вскоре Макгинн откровенно простил голкипера национальной команды Украины, когда не смог головой поразить ворота после ошибки Бущана.

Но серия ошибок и невнимательность привели к голу на 79-й минуте. Макгрегор таки пробил украинского кипера со второй попытки, а Степаненко вынес мяч уже из-за линии ворот.

В этот момент удачно сработал тренерский штаб "сине-желтых". Серия замен у сборной Украины позволила отодвинуть игру от собственных ворот, а несколько контратакующих выпадов команды Петракова вполне могли завершиться еще одним взятием ворот. Тот же Довбик долго готовил удар после роскошной передачи Мудрика, а Зубков с превосходной позиции пробил рядом со стойкой...

Но забила Украину в последней атаке поединка. Зинченко перехватил мяч у собственной штрафной, протащил его в центр поля и разрезным пасом вывел Довбика на свидание с Гордоном – в этот раз форвард был точным!

Теперь к Мундиалю сборной Украины остался только шаг. 5 июня в Кардиффе "сине-желтые" сразятся со сборной Уэльса за последнюю путевку в Катар от Европы.