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Збірна України в контрольному матчі не дотиснула "Рієку"

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Хорватія, Середа 18 травня 2022 21:59
Збірна України в контрольному матчі не дотиснула "Рієку" Фото: Олександр Зубков (у центрі) проти "Рієки" (uaf.ua)
Автор: Антон Федорців

У третьому спарингу перед плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 збірна України зіграла внічию з хорватською "Рієкою" (1:1).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-трансляцію поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Рієка" – Україна – 1:1

Голи: Дрміч, 37 – Гармаш, 24

Склад збірної України: Бущан (Різник, 46) – Конопля, Бондар, Качараба, Сирота – Сидорчук, Буяльський, Гармаш, Зубков (Циганков, 79) – Сікан (Мудрик, 79), Довбик (Бєсєдін, 46)

Головні події спарингу припали на перший тайм. Відкрили рахунок у двобої "синьо-жовті". На 24-й хвилині Буяльський обігрався з партнером на вході в штрафний майданчик і прострілив далі, а Денис Гармаш з льоту розкішно поклав м'яч у дев'ятку.

Хорвати відігралися перед перервою. Провалилася експериментальна пара центрбеків Бондар-Качараба, що призвело до удару в стійку воріт Бущана. А на добиванні оборонці не втримали Йосіпа Дрміча – 1:1.

У другій половині моменти мали обидві команди. Збірна України навіть забила зусиллями Зубкова, але за кілька миттєвостей до того в офсайд потрапив Бєсєдін. Натомість Качарабі, тому ж Бєсєдіну та Гармашу (двічі) забракло влучності в небезпечних атаках.

Натомість за "Рієку" могли забивати Дрміч і Стойковіч. Та з пострілом першого впорався Різник, а ось у моменті з другим за "синьо-жовтих" зіграла стійка. Зрештою, нічия виявилася справедливом підсумком протистояння.

Після цього спарингу гравці національної команди отримають два дні вихідних. Наступного тижня збірна України, найімовірніше, проведе ще два контрольні поєдинки. Півфінал плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 Шотландія – Україна відбудеться 1 червня.

Нагадаємо, напередодні збірна України здолала "Емполі" в товариському матчі в Італії.

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