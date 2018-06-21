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Сборная Украины по керлингу впервые примет участие на чемпионате мира

НовостиСпорт    21.06.2018 - 11:10
Фото: Украина впервые примет участие в чемпионате мира по керлингу (curlingukraine.org)
Фото: Украина впервые примет участие в чемпионате мира по керлингу (curlingukraine.org)

Дебютантами станет команда со смешанными парами

Украинская команда впервые примет участие в чемпионате мира-2019 по керлингу. Об этом сообщил президент федерации керлинга Украины Алексей Перевезенцев, передает Xsport.ua.

"В апреле Украина будет впервые представлена на международных соревнованиях, еще и высшего уровня. Чемпионат будет проходить в норвежском городе Ставангер. Ранее мы никогда не участвовали даже в лиге С чемпионатов Европы", - сказал Перевезенцев.

Он также рассказал, что у сборной недавно появилась команда со смешанными парами. 

"В США живет украинский игрок Евгений Стадник. Он занимается уже два года и работает с тренером Дином Ротом. В этом году еще одна украинка - Елена Паздерская - присоединилась к команде. Они готовятся по программе High Performance Program как раз к чемпионату мира-2019 среди смешанных пар", - отметил президент федерации керлинга Украины.

"Так что Евгений и Елена будут нашими дебютантами. Плюс с ними работают опытные тренеры, у нас таких пока нет. А они с удовольствием помогают, поскольку для них подготовить команду на чемпионат мира это престижно, это их репутация и плюс в резюме", - добавил Перевезенцев.

Напомним, первыми олимпийскими чемпионами по керлингу в дабл-миксте стали канадцы.

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Теги публикации: Сборная Украины, чемпионат мира, соревнования  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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