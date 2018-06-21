Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Збірна України з керлінгу вперше візьме участь на чемпіонаті світу

НовиниСпорт    21.06.2018 - 11:10
Фото: Україна вперше візьме участь в чемпіонаті світу з керлінгу (curlingukraine.org)
Фото: Україна вперше візьме участь в чемпіонаті світу з керлінгу (curlingukraine.org)

Дебютантами стане команда зі змішаними парами

Українська команда вперше візьме участь в чемпіонаті світу-2019 з керлінгу. Про це повідомив президент федерації керлінгу України Олексій Перевезенцев, передає Xsport.ua.

"У квітні Україна буде вперше представлена ​​на міжнародних змаганнях, ще й вищого рівня. Чемпіонат буде проходити в норвезькому місті Ставангер. Раніше ми ніколи не брали участь навіть в лізі C чемпіонатів Європи", - сказав Перевезенцев.

Він також розповів, що у збірної недавно з'явилася команда зі змішаними парами.

"У США живе український гравець Євген Стадник. Він займається вже два роки і працює з тренером Діном Ротом. Цього року ще одна українка - Олена Паздерський - приєдналася до команди. Вони готуються за програмою High Performance Program якраз до чемпіонату світу-2019 серед змішаних пар", - зазначив президент федерації керлінгу України.

"Тому Євген і Олена будуть нашими дебютантами. Плюс з ними працюють досвідчені тренери, у нас таких поки немає. А вони з задоволенням допомагають, оскільки для них підготувати команду на чемпіонат світу це престижно, це їхня репутація і плюс в резюме", - додав Перевезенцев.

Нагадаємо, першими олімпійськими чемпіонами з керлінгу в дабл-міксті стали канадці.

Український шпажист Нікішин завоював бронзу на чемпіонаті Європи Українка Мотричко завоювала срібло на етапі Кубка світу з шашок
Теги публікації: Збірна України, чемпионат мира, соревнования  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся