UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Украины по хоккею поедет на чемпионат мира-2022

Фото: Сборная Украины на Christmas Cup-2021 (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Совет Федерации хоккея Украины принял решение отправить национальную команду на ЧМ-2022. Турнир пройдет в Польше с 25 апреля по 1 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ.

"Несмотря на кровавые военные действия в государстве, национальная сборная Украины под руководством Вадима Шахрайчука начнет подготовку к мировому форуму в Катовице (Польша), где с 25 апреля по 1 мая состоится чемпионат мира в Дивизионе I (группа B)", – говорится в заявлении федерации.

"Сине-желтая" команда сразится со сборными Польши, Японии, Эстонии и Сербии за единственную путевку в группу А на Мундиаль-2023. Худшая команда квинтета вылетит в низший дивизион.

Кроме того, ФХУ отправит на чемпионат мира и сборную Украины U-18. Юношеский Мундиаль в конце апреля примет итальянский Асьяго. Соперниками "сине-желтых" станут итальянцы, австрийцы, венгры, словенцы и поляки.

Женская же национальная сборная ЧМ-2022 в Болгарии пропустит. Пока украинские хоккеистки находятся в разных уголках планеты, поэтому тренерский штаб сборной не успеет подготовить их к турниру.

Напомним, что украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой планеты по прыжкам в высоту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
хоккей