Сборная Украины по хоккею поедет на чемпионат мира-2022

"Несмотря на кровавые военные действия в государстве, национальная сборная Украины под руководством Вадима Шахрайчука начнет подготовку к мировому форуму в Катовице (Польша), где с 25 апреля по 1 мая состоится чемпионат мира в Дивизионе I (группа B)", – говорится в заявлении федерации.

"Сине-желтая" команда сразится со сборными Польши, Японии, Эстонии и Сербии за единственную путевку в группу А на Мундиаль-2023. Худшая команда квинтета вылетит в низший дивизион.

Кроме того, ФХУ отправит на чемпионат мира и сборную Украины U-18. Юношеский Мундиаль в конце апреля примет итальянский Асьяго. Соперниками "сине-желтых" станут итальянцы, австрийцы, венгры, словенцы и поляки.

Женская же национальная сборная ЧМ-2022 в Болгарии пропустит. Пока украинские хоккеистки находятся в разных уголках планеты, поэтому тренерский штаб сборной не успеет подготовить их к турниру.