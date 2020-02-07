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Сборная Украины по хоккею лишилась шансов выйти на Олимпиаду-2022

Новости » Спорт     07.02.2020 - 16:36
Сборная Украины по хоккею лишилась шансов выйти на Олимпиаду-2022
Фото: сборная Украины по хоккею в матче против Казахстана (uhl.ua)

"Сине-желтые" потерпели второе разгромное поражение кряду

Мужская сборная Украины по хоккею разгромно уступила Польше (1:6) в квалификационном турнире на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте Украинской хоккейной лиги.

Накануне в стартовом поединке отбора украинцы проиграла Казахстану (1:8). Таким образом, без очков после двух туров команда Сергея Витера занимает последнее место в своей группе и лишилась шансов выйти на Олимпиаду-2022. В следующий раунд отбора выходит только победитель группы.

В воскресенье, 9 февраля, "сине-желтые" завершат квалификационный турнир поединком против Нидерландов. Начало этого матча - в 9:00 по киевскому времени

Хоккейная сборная Украины лишь однажды в своей истории смогла пробиться на Олимпийские игры - в 2002 году в Солт-Лейк-Сити (США). По итогам турнира она заняла десятое место, в розыгрыше участвовали 14 команд.

Напомним, женская сборная Украины по теннису досрочно вышла из группы на Кубке Федерации.

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